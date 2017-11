E se alla fine Berlusconi...

La politica è passione. Primo. Secondo, è servizio. E’ altruismo, ma non quello della San Vincenzo, del buonismo spicciolo, è l’altruismo espresso nel modo più complesso e più colto. L’autentica carità. La freddezza razionale del cervello, messa a disposizione del cuore. Viene talora massacrata dalla plebe, la politica, mentre essa s’ammazza di studio e di fatica per rendere cittadino il plebeo. E certo che può sbandare, la politica, negare la propria origine o l’essenza stessa del proprio esistere. A cicli, succede, ma sono solo cicli. Ciò che vorremmo sapere, in altri termini, è presto detto. Metti che l’Amor nostro non sia più il Nostro amor e che, straziati dentro, ce ne dovessimo separare per onorare al meglio la maestà della politica. Nel caso, ci tocca quel milioncino e quattro al mese, o da ieri ciccia?