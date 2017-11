Carambola per un centrosinistra unito

Deve assolutamente, Renzi, allearsi con Bersani, e Bersani capire che deva farlo con Pisapia, così come Montanari non solo con Civati, anche con Rizzo, e quest’ultimo, fatto l’accordo con Renzi tramite la Falcone, ormai distante da Montanari, recuperare Montanari stesso e spingere D’Alema nel contempo ad accettare Landini. Sempre che Veltroni, con un altro romanzo, faccia sapere che è d’accordo. Fratoianni, sentito Emiliano, stringerà allora un nuovo patto con Vendola tramite Prodi, Letta farà avere a Renzi, da Parigi, un carillon in segno di pace e di nuova disponibilità all’alleanza, Napolitano farà di sì con la testa dal rione Monti col che Grasso, sentita la Boldrini, accennerà a un nuovo patto col Pd per un centrosinistra davvero unito alle elezioni. E siccome si celebrava, ieri, la Giornata mondiale della Gentilezza, il minimo da augurare è vaffanculo a tutti.