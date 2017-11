C'è un macaco in Italia. Forse

Dunque: il macaco. Il macaco è molto diffuso, è un animale di prevalente attività diurna che, pur essendo il macaco un ottimo arrampicatore, viene svolta per lo più al suolo. La sua dieta è basata soprattutto sulla frutta, ma comprende vari cibi vegetali e occasionalmente insetti, uova di uccelli, piccoli vertebrati e in alcuni casi crostacei, in altri termini è onnivoro. Vive in gruppi di individui che possono essere più o meno folti, ma la sua vita sociale è molto intensa. Gli habitat del macaco sono vari, dalla foresta pluviale alla montagna, egli vive prevalentemente in Asia, dall’Afghanistan alla Cina, dall’India al sudest asiatico al Giappone. In Europa è presente una sola specie, Macaca sylvanus, diffusa a Gibilterra. In Italia il macaco non c’è. Quello, astutissimo, che ieri ha detto: “Nel Pd decideremo il candidato premier dopo le elezioni siciliane”, somiglia vagamente al macaco, ma è Andrea Orlando.