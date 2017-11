Un paese serio rifugge la tentazione di prendere in giro Marco Travaglio per un errore. Un paese serio evita il darsi di gomito solo perché il Fatto ha intervistato il Mannino sbagliato, o perché non ha scritto una riga sull’attentato a New York, quantunque Renzi in persona stesse nei paraggi. Un paese serio, se mai, circonda Marco di solidarietà e di comprensione, poi non solo. Lungo che possa essere il tempo trascorso, gli fa paternamente coraggio: “Non temere, Marco, raccontaci infine quanti e quali traumi ti causarono le molestie di quell’orco di Montanelli quand’eri piccino”.