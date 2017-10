Chi ha sparato a JFK

Trump e i suoi si riconfermano quei mezzi cialtroni che si sa. Non possono prenderci in giro anche sul vero assassino di John Fitzgerald Kennedy, non possono dire che desecretano le carte, poi no, poi di nuovo sì, col rischio tra l’altro di provocare un infarto a Veltroni, poi decidere però che alcuni documenti dovranno rimanere coperti ancora sei mesi. Se non domani, sarà dopodomani, ma cercare di nascondere ancora la verità si rivelerà per la pagliacciata che è. E rinviare è solo da imbecilli. Rinviano, loro. Roba da matti. Come se Grasso, D’Alema e Bersani, ma poi Repubblica, ma anche il Corriere, ma a questo punto pure i sassi, non sapessero già, di quel tragico giorno a Dallas, che a premere il grilletto del fucile fornito dal padre di Renzi fu Verdini da piccolo.