Constatazione ottimista sul caso Weinstein

See, dice uno, l’ottimismo, ma quale ottimismo del piffero? E mica avrebbe proprio tutti i torti. Eppure. Eppure una briciola di ottimismo rimane. Essa dipende anche, facciamo solo un esempio, da una palmare constatazione a proposito del più acceso tra i dibattiti in corso. Se io sapessi di un amico il quale avesse avuto la faccia tosta di fare a una ragazza qualche avance ricevuta come osée, ma senza che io stesso, mannaggia, avessi trovato cuore per denunciarlo, allora è doveroso considerare come nessuno, a tutt’oggi, e per pazzesco che possa sembrare in Italia, abbia ancora proposto una modifica del codice penale al fine di processarmi per concorso esterno in mano morta.