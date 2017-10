Evitate la Puglia, oggi tutti a Firenze col Foglio

Capitato per caso sull’edizione online di Repubblica di Bari, ripropongo pari pari i titoli della prima pagina di ieri: “Bari, gommone con marijuana per 15 milioni bloccato in mare. Due arresti”; “Lecce, sgominata la banda degli assalti al bancomat e ai distributori: 5 arresti”; “Bari, 440 chili di droga sul furgone e tra i filari: arrestato bracciante”; “Bari, parla la prof presa a schiaffi dalla mamma di un’alunna: ora ho paura di tornare a scuola”; “Salento, ex contrabbandieri gestivano tratta dei migranti dalla Turchia: 7 arresti”; “Bari, poliziotto schiaffeggia vigile urbano all’uscita della scuola: arrivano i carabinieri”; “Foggia, rubavano trattori per rivenderli online: arrestati in tre”; “Taranto, ex dipendente di banca finto cieco e usuraio: arrestato”; “Taranto, per sfuggire al marito violento si lancia dal secondo piano: ferita”; “Foggia, impuniti 8 omicidi su 10. Imprese pagano il pizzo prima che i boss lo chiedano”; “Bari, frode fiscale da 18 milioni: 9 arrestati”; “Brindisi, pescava datteri sul fondale del porto: denunciato sub 47enne”; “Bari, in auto con la coca nel falso serbatoio: cinque arrestati”; “Tricase: una bara cade e si rompe durante la tumulazione: un ferito al cimitero”. Mi raccomando: oggi tutti a Firenze col Foglio per la festa dell’ottimismo.