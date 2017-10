Discussioni estenuanti a sinistra

Discussioni estenuanti. Ci vuole Pisapia, no, Pisapia non basta, ci vuole anche D’Alema, poi la forma partito, il radicamento sul territorio, l’uomo solo al comando, salvaguardare il pluralismo, sinistra è parola desueta, macché, ha più senso che mai, e Prodi? che cosa voterà Prodi? in ogni caso lo ius soli va fatto prima, assolutamente no, va fatto dopo, dice che Renzi, però, vuole segare Gentiloni, scemenze, se mai sarà il contrario, e gli emendamenti canguro, e le tesi, e le antitesi, e Weinstein è solo un porco, no cari, è porco e orco, e niente. Rottamatori o no, conservatori o meno, a sinistra non la vogliono capire. Ancora non ha iniziato la campagna elettorale, l’Amor nostro, che già il Cialis è entrato nel Prontuario farmaceutico.