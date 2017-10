Il sillogismo di Di Battista

Molti presidi di scuola media non consentono agli alunni di tornare a casa da soli nemmeno se le famiglie lo consentono, a imporlo è una circolare risultata identica in numerosi istituti scolastici italiani. La circolare ammonisce: “Chiunque abbandoni una persona minore di 14 anni della quale abbia custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Questa è la legge. Nel codice penale è specificato che per i minori di 14 anni è prevista una presunzione di assoluta incapacità”. La circolare non ne fa ovviamente cenno, ma si deduce con immediatezza che chi ha più di 14 anni, come sembrerebbe anche il caso dell’onorevole Di Battista, può girare da solo perché sa perfettamente dove sta andando.