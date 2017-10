Va bene tutto, ma le manovre no

Uno maneggia per tutta la vita, intriga, raggira, traffica, macchina, complotta, cospira, inventa stratagemmi, gioca di carambola, organizza complotti, trappole, insidie, inganni, trabocchetti e tagliole, trama, intrallazza, imbroglia, poi il governo che ha appoggiato fino a ieri gli presenta la conseguente manovra e lui dice no, tutto, ma le manovre no. Se incontrate D’Alema, cedetegli il posto sull’autobus.