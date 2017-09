L'effetto lassativo delle elezioni per il rinnovo dell'Ordine dei giornalisti

Giornalisti alle urne il 1° ottobre per il rinnovo dell’Ordine, secondo le nuove regole fissate dal decreto legislativo approvato nello scorso marzo. Il numero dei consiglieri nazionali passerà da 156 a 60. E’ stato introdotto il rapporto di 2 a 1 a favore dei professionisti, cioè di coloro che svolgono la professione in modo esclusivo e hanno sostenuto un esame di stato. Quindi, 40 dei 60 consiglieri saranno professionisti, 20 pubblicisti. Fra i 60, ne saranno scelti 12 che andranno a formare il Consiglio di disciplina: perderanno le funzioni amministrative per occuparsi degli aspetti deontologici. Adesso vado di là che mi scappa la cacca.