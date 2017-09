Ecco perché Mr Playboy si è fatto da parte

Non va più la solita famiglia, non vanno più i tradimenti, o quantomeno, non si chiamano più così, l’utero ormai si affitta, il gay battesimato (appena reso il dovuto omaggio al complotto fascista contro Pasolini) vuole sposarsi in chiesa, la trans mena la femmina in quanto culturalmente maschio, solo a Londra, per ora, ma vedrete che arriva anche da noi, le bandiere si afflosciano, il pennone di “Amici miei” è un patetico ricordo, per conseguenza Youporn si rizza quei trenta secondi, però mai visto da nessuno, il buco più popolare è infine nell’ozono e infatti Hugh Hefner, che ha conosciuto la vita almeno quanto Romano Prodi, si è fatto da parte.