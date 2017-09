Matteo Salvini, l'ossessivo compulsivo a prescindere

Otto sono i segnali più evidenti cui prestare attenzione per quello che viene comunemente chiamato “disturbo ossessivo compulsivo”. Lavarsi le mani fino a scorticarsele, tirare a lucido la casa di continuo, controllare in maniera esasperata che porte e finestre siano chiuse, verificare in modo via via più serrato particolari insignificanti, aver bisogno di rassicurazioni continue, coltivare pensieri violenti e indesiderati, convincendosi che abbiano significato, fare tutto in base a un numero ritenuto “buono” o “sicuro” e, punto otto, allineare maniacalmente i barattoli. Fa eccezione Salvini che è ossessivo compulsivo a prescindere.