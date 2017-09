"Germania instabile": il nuovo gioco di società

Il nuovo gioco di società ha trovato il suo nome: “Germania instabile”. Spiegandolo ai giocatori, la Culona sta su da dodici anni. Tirare i dadi. Ora ha rivinto. Dal governo, per di più, dentro una vecchia puttana che si chiama Europa. Ritirare i dadi. Un momento, però. Vinse col 35 per cento nel 2005, la prima volta, e col 34 nel 2009. Vero. Ma col 41 nel 2013. Altro che siamo lì, siamo là: fermi due giri in prigione. Rifarà il governo? Voi dite? Tirare un dado solo, piano. Giamaica? Minchia! Fermi coi dadi. Per altri quattro anni si arriverebbe a sedici, quasi manco la regina Vittoria. Bon. Buttate quei cazzo di dadi: “Germania instabile”, si chiama il nuovo gioco che di sicuro vi piacerà . L’ha inventato il Corriere, borghesia milanese illuminata. Dal Cairo.