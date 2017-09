La risposta dei giornalisti a Grillo

Non che vada pazzo per la categoria. Solo, dopo l’uscita di Grillo, una qualche severità in più dai giornali, dalle tivù e dall’Ordine dei giornalisti me la sarei aspettata: “Afferma il signor Grillo che mangerebbe tutti i giornalisti per il solo gusto di vomitarli. L’eleganza non si conquista. Ricordi comunque, il signor Grillo, che egli avrà forse il diritto di mangiare vivi i giornalisti. Non di vomitarli. Egli non può, espellendoli da sé, arrogarsi la prerogativa di negare alla professionalità dei giornalisti, alla loro innata curiosità, alla loro passione per la notizia, il diritto di verificare, labili poi finché si vuole e funambolici quanto si creda, quali margini sussistano per continuargli il pompino dall’interno”.