Torna de Bortoli, l'estate se ne va

Il caldo non c’è più, l’aria è freschina e il mare, per chi ci si butta dentro, sembra ormai più caldo del fuori, serve l’accappatoio, quantomeno l’asciugamano, il sole ha smesso di bruciare come faceva soltanto qualche giorno fa, le giornate si accorciano a vista d’occhio e le foglie degli alberi, che soltanto fino a ieri apparivano secche per causa di una siccità esagerata, opprimente, fastidiosa, lo sembrano di meno ora per il cambio naturale della stagione. Le vacanze si sono esaurite, sta arrivando l’autunno, gli orologi torneranno all’indietro e non a caso, fresco di stagione, è ricomparso ieri sul Corriere il finto buonsenso di Ferruccio de Bortoli.