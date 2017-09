Pettinare il bue muschiato

Poi stacchiamoci dalla politica, di tanto in tanto. Documentario sul bue muschiato, National Geographic, visto ieri, dire magnifico è poco. Intanto bue, lo chiamano, e appartiene invece alla famiglia delle capre. Non è cambiato di una virgola da due milioni di anni, si è ridotto drasticamente di numero, ne resterà un’ottantina sì e no, non è aggressivo, ma se gli piglia la corsa va alla cieca travolgendo la qualunque. L’osso frontale fa impressione per quanto è spesso, lui dondola il testone quando si eccita, poi scatta dritto, ammollando al rivale capocciate tali che nella valle sentono il frastuono a due chilometri addirittura. Resta perfettamente immobile per giorni e giorni, il bue muschiato, passa anzi nell’immobilità la maggior parte della vita, al fine di conservare energia in una posizione che gli scienziati hanno definito “ibernazione in piedi”. Non origina da Bettola.