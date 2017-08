Dietro-front! Ingolfatevi di burro. Faceva male? Da ieri molto bene, spalmatelo sul pane, succhiatelo, mangiatelo a tocchi, vi sentirete, voi, leggeri come brezza, l’ha stabilito l’ultimo studio, prima del prossimo che vi pronosticherà un cancro fulminante basta guardarlo. Dietro-front! Abboffatevi di carne, rossa, bianca, a strisce o a losanghe. Faceva male? Cazzate, fa bene, l’ha stabilito l’ultimo studio e ci mancava giusto quello, convinto di spiegare una cosa originale come se il mondo non ci avesse già dato Langone. Da qualche giorno fanno bene i caffè, mi raccomando, almeno tre caffè ogni giorno, l’olio di semi misti la mattina, la cassata prima di coricarsi, due fettone di lardo al posto del te e la casseula, in sostituzione del latte materno. Si progredisce. Digeriamo tutto. Tutti. Numerose infatti, a riprova, restano ancora le teste di minchia che digeriscono Salvini.