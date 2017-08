Ma le case abusive sono anche in Texas?

Ci mancava l’uragano Harvey, Houston, Texas. La metropoli sott’acqua, morti, migliaia in fuga, famiglie isolate, vecchi sui tetti, prevenzione zero, energia elettrica che se ne va, assalti ai supermercati, eroici soccorsi, piani di evacuazione saltati, solidarietà del paese, dichiarazioni politiche, code mostruose sulle autostrade, fughe disordinate dalle case distrutte, venute giù come castelli di carta quest’anno, venute giù l’anno scorso e che di sicuro verranno giù anche l’anno prossimo. Ma quanti cazzo di ischitani abusivi ci vivono, in Texas?