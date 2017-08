Ciro speriamo che se la cava

Un eroe, chi lo sa, ma un bambino molto bravo ci sta tutta. Ciro, certo, che ha protetto il fratellino, lo ha riparato più che ha potuto, che ha resistito tutta la notte coperto dalle macerie, ha dato importanti indicazioni ai vigili del fuoco per poter scavare, che non ha mai perso la testa come avrebbe potuto e di cui andiamo tutti fierissimi, perché undici anni sono solo undici anni. E abbiamo quindi, davanti a noi, tutto il tempo necessario per farlo diventare un deficiente contro i vitalizi.