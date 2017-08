Tutti i “processi” della Festa del Fatto Quotidiano

Grande attesa per la Festa del Fatto Quotidiano, Versiliana, Marina di Pietrasanta, Lucca, 31 agosto-3 settembre. Come nella tradizione della casa, i dibattiti si chiameranno “processi”: un processo al centrosinistra, uno al centrodestra, un processo alla giustizia e uno ai Cinque stelle. In quello alla giustizia, Travaglio torchierà Davigo. La Raggi inchioderà Di Battista nell’udienza dedicata ai pentacosi. Né poteva mancare un “Processo al Fatto: Consip, Etruria e altri dettagli”. Infatti non mancherà. Imputato, Marco Lillo; pubblico ministero, Caterina Malavenda, che nella vita reale è l’avvocato difensore di Marco Lillo; cancelliere Giorgio Meletti, compagno di banco di Marco Lillo. Mararomeo.