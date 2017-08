Cosa manca ai nazisti di Charlottesville

Detto che a Charlottesville mostravano le svastiche, inneggiavano a Hitler, ai campi di sterminio, alla segregazione razziale, alla superiorità dei bianchi sui negri e sugli ebrei, lanciando infatti slogan ultrarazzisti. Detto che difendevano l’idea di ripristinare la schiavitù, così come il diritto ad altri sporchi privilegi, che erano superviolenti, che scandivano “sangue e suolo” e innalzavano osanna all’America purgata. Detto che rivendicavano la propria supremazia etnica, che in tutta evidenza gli piaceva ammazzare, che marciavano con le torce in mano non esattamente per fare chiaro, e che mostravano una spiccata passione per terrorizzare il prossimo. Detto tutto questo di quelli di Charlottesville, poi che nazisti di questa fava sarebbero, se alla loro testa non marciava Minniti?