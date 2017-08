Fotografato un animale leggendario su un campo da golf

Un misterioso animale è stato avvistato su un campo da golf nella Carolina del sud. Le foto sono state postate su Facebook da un utente, che ha chiesto di aiutarlo a identificare la creatura. È partito un confronto serrato. Secondo alcuni si tratta di un “chupacapra”, animale leggendario ma che nemmeno si sa se sia esistito. Chi dice di sì, chi dice di no. Gli scienziati più competenti, ai quali è stato domandato un parere, hanno negato in radice l’ipotesi “chupacapra. Ma che accidenti di strano animale possa essere, nemmeno loro sanno dire. D’altra parte la foto esiste. E la creatura, che a vederla è non poco strampalata, sembrerebbe in effetti più che strana. Mah! Pisapia?