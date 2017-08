Tutti gli uomini sono uguali. Ma Giovanni Maria Flick di più

Potrete pure trasecolare, o domandarvi quanto mai grande sia la sua voglia di protagonismo, nel leggere di Giovanni Maria Flick che collaborerà con la Raggi: “Mi occuperò di cultura, contano le idee non i partiti”. Potrete provare stupore: “Ho parlato con il sindaco e ho trovato che avevamo una visione simile sui beni comuni”. E perfino sorridere, quando alla domanda: come vede oggi Roma? quell’uomo saggio risponde: “Problematica. Ma penso a luoghi come il Ghetto e il Palatino. Penso ai tramonti di Roma, ai suoi autunni”. Ogni polemica col professor Flick è ovviamente legittima. Ma sempre con misura. Senza dimenticare mai che è fatto come tutti noi. Anzi, di più.