Cronache dal Corriere

La bella ministra Madia, gira voce, sta per lasciare il Pd per amore del nipote del defunto dirigente comunista Mauro Scoccimarro. Alla senatrice Linda Lanzillotta, sempre del Pd, si sono smagliate le calze. Franco Bassanini, il marito, glie ne ha comprato sei paia, scontate, complice la telefonata di Claudio Costamagna, suo successore alla Cassa Depositi e Prestiti, il quale vanta torbide entrature presso Calzedonia. Sorpreso Walter Veltroni a trombare una Fitzgerald. Ancora non si sa se discendente da Francis Scott, dal suo adorato John, oppure dalla fantastica Ella, the first lady of song. L’ex leader dell’Ulivo Romano Prodi, lo riporta Chi, è veramente, ma veramente, spaventosamente peloso. Pare che il ministro Minniti se la intenda con un collega di Dresda, di sicuro pelato, a quanto pare neonazi. Assunta Almirante: questo è il vero nome della mamma di Matteo Renzi. E bon. Se il Corriere della Sera di Albertini&Fontana ha bisogno di un altro esperto in politica, io qua sono.