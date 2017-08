Prima domanda: può esistere qualcuno così fuori di testa da credere che si possa prestare fede all’acqua minerale Uliveto-Rocchetta quando promette che tu te la bevi e ti passa la stipsi, guarisci dall’osteoporosi, previeni la calcolosi urinaria, tieni i reni puliti, ti si illumina la pelle, ti lavi tutto dentro e diventerai, prima o poi, un ereditiero?

Nessuno.

Seconda domanda: per quale astrale congiunzione un uomo saggio come Napolitano spara tutte quelle balle sull’origine della partecipazione italiana ai bombardamenti in Libia, rischiando di passare alla storia col titolo di presidente Uliveto-Rocchetta?