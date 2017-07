Così, ci siamo arrivati, è allarme fertilità per l’uomo occidentale. Lo afferma la scienza. Studi molto approfonditi, molto seri. Gli spermatozoi nel liquido seminale sono diminuiti di oltre il cinquanta per cento negli ultimi quarant’anni. E il declino non rallenta. E gravissimi vengono considerati i rischi, sia per la fertilità maschile che per la salute. Il genere umano potrebbe estinguersi. Anzi, continuando la tendenza, è certo. E già questo è un problema. Poi ce n’è un altro. Non succederà, perché non può succedere, ma metti, un domani, quando all’organo maschile resterà un solo spermatozoo, magari con le occhiaie, o magari manco quello, che qualcuno si spingesse fino a dare della testa di minchia a Saviano: sarà più grave o meno?