Esclusivo! Quel filo che lega il mostro di Firenze a Sanremo

Dunque: “I delitti del mostro di Firenze e la strategia della tensione ‘erano collegati’ ”. Minchia! I magistrati seguono la pista. Repubblica la corrobora: “Pochi mesi prima del delitto di Borgo l’Italia era stata sconvolta dalla strage fascista di Brescia (28 maggio) e dall’attentato sul treno Italicus (4 agosto). Nel 1981, anno in cui il mostro uccise due volte, scoppiò lo scandalo della P2. Il 21 maggio furono rese pubbliche le liste della loggia segreta di Gelli, due settimane più tardi, il 6 giugno, il mostro uccise Carmela Di Nuccio e Giovanni Foggi a Scandicci”. Maggio, giugno, fate caso ai mesi. Il 7 febbraio di quello stesso anno, poi non so se sia agli atti, Loretta Goggi era arrivata seconda a Sanremo con “Maledetta primavera”.