Cosa dovrebbe fare Israele per non essere d'ostacolo alla pace

Risulterebbe universalmente apprezzabile se Israele rinunciasse ai metal detector piazzati sul Monte del Tempio. Ma non solo a quelli: anche se lasciasse la Cisgiordania come già fece con Gaza, ovviamente Gerusalemme, poi le alture del Golan, se abbattesse, più terrorismo o meno che la misura potesse comportare, quel maledetto muro, se si ritirasse da tutti gli insediamenti, se accettasse, senza discutere oltre, la costituzione di uno stato palestinese e se rinunciasse infine a tutti i contenziosi che costituiscono, obiettivamente, un ostacolo alla pace. Perché si potrebbe in questo modo dire, degli ebrei, che sempre nazisti restano, ma per di più coglioni.