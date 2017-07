Quando Bersani contestava "mestiere, moglie e macchina”

Ha fatto bene il combattivo Bersani a ricordarlo ieri: “Di fronte all’umiliazione di un’intera generazione, mi stupisco che non sia partito un nuovo Sessantotto. Allora noi contestavamo le tre “emme”: mestiere, moglie, macchina”. Già, le famose tre “emme”. E chi non le ricorda? Ma le ultime due soprattutto, di macchina e di moglie, quando l’economia tirava, eppure in migliaia, da Berlino alla California, a Parigi come a Bettola, insieme si marciava scandendo una verità dirompente, da sempre taciuta, capace da sola di scombussolare il mondo: “Donna al volante, pericolo costante”.