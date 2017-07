A comprar le ville con la Casta degli altri

Prima di tutto occuparono la villa di Formigoni e fui contento perché a modo suo, ma rubacchiava. Poi quella di Giovanardi e stetti zitto, perché mi stava antipatico. Quando si presero la villetta di Gotor fui sollevato tanto mi era fastidioso. Poi di D’Alema e non dissi niente, perché non vedevo l’ora. Andarono infine, invece che alla villetta mia, a pigliarsi quella di Stella, il collega spronato da Mieli a comprarsela con la Casta degli altri. Non conservavo memoria che l’autoerotismo mantenesse ancora una tale gradevolezza.