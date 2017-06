Di cosa ha bisogno la Juve per vincere la prossima Champions

Cos’è il calcio? Una metafora della vita. Ripetiamolo, che fa bene al cervello: una metafora della vita. Perciò: che la Juventus abbia perso la Champions league, resta un fatto. Arroganza, sopravvalutazione, bullismo, eccessiva fiducia in se stessa. Si chiamerebbe, oggi, distacco dalla realtà. Una sorta di isolamento. E pazienza, ormai è andata. Ma come si fa a non capire che l’anno prossimo, se vorrà vincerla, dovrà tornare coi piedi per terra, dar via i signorini alla Dybala e mettere in campo, oltre ovviamente a un pugno dei suoi più esperti, qualcuno del Crotone, tre o quattro del Casale e in più, perché da quello non si prescinde proprio, il faro di centrocampo del Gallipoli?