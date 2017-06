Editoriali al Corriere

Il Corriere della Sera è un grande giornale. E un grande giornale ha grandi editorialisti. E numerosi. E prestigiosi. E, ovviamente, ciascuno con le proprie idee. I nomi del Corriere sono noti: Ernesto Galli della Loggia, Paolo Mieli, Antonio Polito, Pigi Battista, Aldo Cazzullo, Francesco Giavazzi, Massimo Gramellini più tanti altri, senza dire di Claudio Magris, e tutti eccellenti. Benissimo. Solo una cosa non si capisce: perché, quando scrive l’editoriale Angelo Panebianco, il grifagno direttore del personale, mosso da palmari motivi, non ne approfitti per ridurre di un quarto i compensi dei suoi colleghi. Salvo poi, se proprio intende apparire salomonico, di tre quarti a Massimo Franco.