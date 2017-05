Su, dai, non ce la fa. Lo vedrebbe anche un orbo che Renzi non ce la può fare. Franceschini, Cuperlo, i caminetti d’estate, Prodi, il Corriere, i magistrati, Mattarella. Manco un toro. Ci ha provato, è andata male, ciao, addio Pd, chi s’è visto s’è visto, è stato bello ma se lo tenga Orlando. Poi questo aggiungerà: “Io faccio un referendum sulla legge elettorale, chi m’aiuta m’aiuta, raccogliamo tre milioni di firme, pure sei, doppio turno come in Francia. E ballottaggio. Con presidenzialismo, toh, magari semi”. Roba così. Poi sappia signora Agnese, magnifica quarantenne: siamo nelle sue mani. Che stupenda è Brigitte, ma lei di più. Prenda quindi per mano il suo uomo. Cominci col ventilargli l’idea, se mena il can per l’aia, che per i prossimi 24 anni sarà emicrania.