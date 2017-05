Sembrava andasse tutto bene, invece...

Quando non tanto, questo no, ma un mezzo sollievo sembra profilarsi, e allora ne butto lì qualcuna, c’è Buffon per esempio che difende Superga, Macron che la sfanga in Francia, Harvard si riprende dopo il trauma, il procuratore di Catania se ne sta zitto per mezz’ora, il Pd si rende conto che tanto valeva far fare le leggi alla Rolex, o anche solo per il mezzo sollievo che ha saputo regalarti la consapevolezza ormai diffusa di quanto Pisapia non conti una ceppa, per cui tiri un po’ il fiato, e ti rilassi il giusto, e azzardi tra te e te come l’accenno di un sorriso, niente, rispunta in televisione Lerner.