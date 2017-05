Renzi e il problema demografico

Nel 2015 il livello delle nascite in Italia aveva toccato il record negativo di 486 mila. L’anno scorso è stato battuto: 474 mila. Tra qualche anno non nascerà più nessuno. La speranza di vita era, fino a poco tempo fa, di 80 anni circa per i maschi, di 84 per le femmine. E’ destinata a crescere rapidamente. Bon. Solo per mettere in guardia Polito, Diamanti, Giannini e molti altri, che si fregano le mani perché quattro elettori su dieci di Renzi sarebbero intorno ai 65 anni, sulla possibilità che gli stessi potrebbero rompere loro i coglioni per altri 20. Minimo. Forse peggio. Perché nell’attesa, visto il persistere di costumi sessuali sciagurati, oltreché per l’implacabile ticchettìo del tempo, canuti rinforzi sembrano in vista. Sempre che le guardie svizzere della memoria, i gagliardi giovanotti di Bettola, non mettano all’articolo 1 che devono figliare più che in Congo.