Incriminate Brigitte!

Se i magistrati tutti pernacchiette e voglia di far niente della République Grandiose avessero imparato qualcosa dai loro colleghi e maestri italiani, da qui al ballottaggio potrebbero cominciare a moralizzare la Nation incriminando la vieille platinée madame Macron. Pedofilia, subornazione di minore, traffico potenziale di influenze e, previa consultazione della dottoressa Boccassini, Milano, abuso sessuale, più, toh, plagio. Quanto alla première dame, nessuno può capirla come noi, non venga a raccontarci però quella di un nipote clandestino di Mitterrand, che non abbiamo più il fisico.