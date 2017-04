Proposta per riformare l'islam

Senz’altro per mia incapacità ma non riesco a trovare, sull’ultimo attentato di Parigi, alcuna riflessione di un intellettuale sempre attento come Tariq Ramadan. Non la vorrei sulla politica, sui candidati all’Eliseo, o su che cosa favorisce chi, tutte stronzate democraticiste sulle quali sappiamo sbagliare da soli. Da un pensatore alto, risposte all’altezza. Per esempio: un islamista cade martire sul lavoro. Lui non lo sa, ma ha avuto il culo di accoppare un gay. Allora: glie le raddoppiamo ’ste vergini?