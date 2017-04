Quello che è quello che non è Davide Casaleggio

Sarà anche ridicolo, Casaleggio junior, oltre che grottescamente pericoloso, e la replica di un ologramma, e il cybergiacobino che si dice, o un cazzaro pompato, purtroppo, al di qua del giardino, e pure un poco parafascista sarà, un ambizioso senza troppi strumenti per esserlo, un insincero convinto di sé, un palloncino gonfiato, un ruttino che la rabbia dei tempi ha trasformato in tornado, o sarà magari quanto di più ambiziosamente vacuo si possa immaginare, fatto sta che ieri mi ha detto: “Mentaniano, io non sono!”.