Cari No Tap, faccio una strage di ulivi

Volentieri a Roma, me ne sarei stato. Andrò in campagna per il weekend. Devo, una voce mi chiama. Salirò sulla vetturetta, rifarò per la milionesima volta quell’accidente di strada sempre uguale, ascolterò la mia Franca: guarda che luce, oggi, guarda che luce, prenderò la multa dovuta, farò la spesuccia, arriverò al bivio, alla bicocca, entrerò, la spesuccia nel frigo, uscirò finalmente nel prato davanti casa, ripenserò a tante cose, magari al gasdotto, perfino ai NoTap, e una strage faccio, di quei quattro ulivi di merda che tengo, una strage.