Saviano potrebbe andare in Svizzera

E’ la sentina di mille porcherie, la Svizzera. In Svizzera nasconde i suoi quattrini al Qaida, in Svizzera vengono depositati i capitali in fuga, la Svizzera accoglie montagne di dollari dei nipotini di Lucky Luciano, e ci aveva nascosto il malloppo perfino Arafat, dalla Svizzera passano i denari di qualsiasi farabutto, perverso finanziere, terrorista, grassatore, trafficante di droga, camorrista ed evasore dell’intero pianeta. Tra l’altro è qui a due passi, la Svizzera. Tra un’intervista e l’altra alle modelle curvy, cos’aspetta Saviano a scrivere “Gruvierra”?