Sulla Raggi hanno ragione i grillini

La spazzatura, le buche, i collaboratori, lo stadio, le Olimpiadi, i Tredicine, tutto si capisce. Però anche i grillini tutti i torti non ce li hanno. Per quale motivo, si stanno interrogando in queste ore, un ambaradan del genere solo perché la sindaca, ma sindaca di Roma, si vorrebbe ricordare, non ha reso omaggio a queste benedette Fosse tarantine?