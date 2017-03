Il Corriere della Sera ha scoperto chi ha spianato la strada ai grillini

Beccato. Centrato in pieno. Affondato. Uno critica per due giorni di seguito il Corriere della Sera e cosa ti combina, quel gran giornale dalle sette vite? Pubblica ieri, in prima pagina, un magistrale pezzo di Angelo Panebianco sull’egemonia culturale che il disastroso andazzo in cui stiamo vivendo sta seriamente rischiando di regalare ai teppo-cretini con le cinque stelle.

Contro i professionisti dell’anti casta Perché il giornale che dieci anni fa inventò “la casta” dovrebbe rileggersi il formidabile Panebianco (che ha pubblicato) sulla “pluralità di forze” che agisce “per offrire su un piatto d’argento il paese” a Beppe Grillo

Scrive tra l’altro il professor Panebianco, e sul Corriere: “L’egemonia culturale del Pci fu voluta e ricercata da gente di qualità (i dirigenti comunisti di allora). I Cinque stelle potrebbero beneficiare di una egemonia culturale non per meriti propri ma per dabbenaggine altrui, perché altri ne hanno creato le condizioni”. Altri, volendo andare al sodo, tipo l’editore del Corriere, il direttore del Corriere, i vicedirettori del Corriere e la stragrande maggioranza degli editorialisti del Corriere, senza contare quel fenomeno di Severgnini.