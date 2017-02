A proposito del convegno del Foglio su Trump

Leggo sul Foglio di un dibattito, sempre dal Foglio promosso, a Milano, lunedì 6 marzo, ore 18 e 15 presso il teatro Franco Parenti diretto da Andrée Ruth Shammah: “Nel disordine mondiale. L’America di Trump e altre brutte notizie per il liberalismo”. Modera Paola Peduzzi. Partecipano: Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia; Mattia Ferraresi, autore del saggio “La febbre di Trump”; Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio quotidiano. Seee… Si dia una sveglia Cerasa, se vuole stare al mondo: Fondatore ce n’è uno e il più grosso non è nessuno.