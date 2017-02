L’ha fatta grossa, cosicché ieri è stato sospeso per tre mesi dall’università, non potrà seguire i corsi di didattica dal computer di casa, collegarsi all’area riservata al sito di Giurisprudenza, né, tantomeno, sostenere esami. La decisione, a maggioranza, è stata presa dal Senato accademico dell’ateneo di Torino dopo che lo studente, all’evidenza esasperato, aveva mandato a uno dei professori un messaggio mail dal contenuto clamorosamente esplicito: “Se continui a bocciarmi, ti spacco il culo”. No, il Senato accademico non ha voluto precisare se l’interessato fosse dalemiano.