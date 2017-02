Pessimismo, ansie e dubbi atroci

State pure nel vostro pessimismo, crogiolatevi nell’ansia, nel dubbio atroce che la prossima possa toccare a Grillo. Rivoltatevi nell’incubo che madame Le Pen possa passeggiare, senza velo, lungo i saloni che rimbombarono già dell’impronta imperial-avanzata di un Mittérrand. Continuate a compiacervi nell’evocare Weimar e a scherzarci sopra, nel tentativo tremebondo di esorcizzarne la ripetizione. O a balbettare per Trump, o per il Grande Russo capace di scoparsi una tigre viva. Continuate a rigirarvi nelle vostre stupide paure. Voi. Non io. Io lo so. Al riparo dal clamore, Gad e Brunetta stanno pensando. E pure Rampini, credo.