Quando si avvicina la primavera

Quando l’inverno fa il cenno di ritirarsi e non solo i romani, anche i milanesi postano foto della loro città quasi fosse ridente, serena mentre corre incontro alla primavera, e allora sbocciano, sui fianchi alti delle potature severe, i germogli di quel verde struggente che solo sa promettere la vita, e anche gli argini del Lambro conoscono l’erbetta, e si attrezza ognuno per il nuovo viaggio, e tutto pare correre, e un friccico pizzica l’esistenza, ecco, in quel momento, ricomincia Lerner a rompere i coglioni che Pisapia salverà la sinistra.