Bersani e "lamadona demonteberice"

La copio? Non la copio? La copio. Testuale, dal quaderno di un alunno di terza elementare della Giovanni Pascoli di Ca’ Tron di Roncade (Tv). “6 marso 1954. Tema: una gita. Domenica siamo ‘ndati a lamadona demonteberice a chiedere la grassia par miasorela che è maridata da cinque ani e no a gnanca tosatei Siamo ‘ndati, poi siamo pregati, poi siamo mangiati, poi siamo vegnuti casa O che siamo pregati male o che no si siamo capiti co la Madona, fatostà che è rimasta insinta laltra sorela che no è gnanca maridata”. Ecco. L’unica differenza col Bersani di ieri è che è di Bettola.