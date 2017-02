Il mondo reale e il gossip Capitale

Quattro razzi di una branca dell’Isis che opera in Egitto lanciati contro Eilat, in Israele. Tre distrutti dal sistema Iron Dome, il quarto caduto in zona disabitata. Nessun ferito tra la popolazione. Sirene, terrore in città. L’Isis ha rivendicato: “È l’inizio della guerra contro Israele”. Si tratta del primo attentato di questo genere. Qualche giorno prima, un altro razzo, pare del tipo Grad, era partito da Gaza verso Ashkelon. Questa volta, di Hamas. Nessun ferito, sirene, terrore della popolazione. La tensione nell’area sta diventando incandescente. La domanda ora è: ma la Raggi, a Romeo, gliela dava o no?