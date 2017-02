Proposta per il dottor Davigo

Ascoltarla è sempre istruttivo, spettabile dottor Davigo, e solo gli sciocchi non se ne rendono conto, gli sciocchi o i faziosi. La stessa convinzione, più volte espressa, che anche gli assolti nel terzo grado di giudizio possano risultare tutt’altro che innocenti, “anzi”, come lei non smette giustamente di precisare, suona alle orecchie delle persone attente per nulla forcaiola. Per non dirla al modo di qualche psicanalaro, capace addirittura di interpretarla figlia di un’adolescenza spesa da capoclasse, mentre il resto dei coetanei (giovani, come no, vale giuridicamente a dire in sospetto di vecchiaia) già si associava per una pizza la sera. Da questo punto di vista, spettabile dottor Davigo, ci permettiamo quel suggerimento con cui una persona come lei potrebbe arricchire la giurisprudenza, tanto quanto indirizzare la riforma del codice penale nel senso del pensiero che da tempo propone. Lasci perdere la polizza. Sonora minchiata. Ma lo stadio no, le olimpiadi no, le partecipate nemmeno. Immagini il trionfo: io, Davigo, incrimino la supposta innocente signorina Virginia per non aver commesso un cazzo.